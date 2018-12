Баскетбол Химки и Ефес Истанбул с победи в Евролигата по баскетбол 01 декември 2018 | 00:59 0 0 0 0 0



Американецът с български паспорт Дий Бост започна като титуляр и за 23:11 минути се отличи с 3 точки, 1 борба и 6 асистенции. Антъни Гил беше най-резултатен за Химки с 21 точки, а домакините играха без голямата си звезда Алексей Швед, който е с контузия на ръката. Победата е трета поредна за Химки в турнира. Отборът заема 10-о място в класирането с 4 успеха и 6 загуби, а Панатинайкос е на осма позиция с баланс 5-5. A 3rd win in a row for @Khimkibasket, behind the big Anthony Gill performance!



Highlights... pic.twitter.com/Vp6NBYPwAi — EuroLeague (@EuroLeague) November 30, 2018 Ефес Истанбул (Турция) спечели срещу испанския Баскония с 96:85 (25:17, 19:25, 31:25, 21:18). За домакините се отличи Василие Мичич с 16 точки и 6 асистенции. За Баскония най-полезен беше Мат Дженинг с 20 точки. Ефес е на четвърто място в класирането с 8 победи и 2 загуби, а Баскония на 12-а позиция с 3-7. .@AnadoluEfesSK continues its start! pic.twitter.com/rhDZYmBJGb — EuroLeague (@EuroLeague) November 30, 2018 Руският тим Химки победи гостуващия Панатинайкос (Гърция) със 76:68 (29:25, 19:19, 11:7, 17:17) в мач от десетия кръг на Евролигата по баскетбол за мъже.Американецът с български паспорт Дий Бост започна като титуляр и за 23:11 минути се отличи с 3 точки, 1 борба и 6 асистенции. Антъни Гил беше най-резултатен за Химки с 21 точки, а домакините играха без голямата си звезда Алексей Швед, който е с контузия на ръката. Победата е трета поредна за Химки в турнира. Отборът заема 10-о място в класирането с 4 успеха и 6 загуби, а Панатинайкос е на осма позиция с баланс 5-5.Ефес Истанбул (Турция) спечели срещу испанския Баскония с 96:85 (25:17, 19:25, 31:25, 21:18). За домакините се отличи Василие Мичич с 16 точки и 6 асистенции. За Баскония най-полезен беше Мат Дженинг с 20 точки. Ефес е на четвърто място в класирането с 8 победи и 2 загуби, а Баскония на 12-а позиция с 3-7.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 212

1