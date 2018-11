Юмтити ще лекува коляното си в Катар

Централният защитник на Барселона Самюел Юмтити ще се подложи на лечение заради контузия на коляното в Катар, което се очаква да продължи няколко седмици, съобщиха от ръководството на испанския шампион.

Френският защитник не игра близо два месеца заради болки в коляното, но се завърна при равенството 1:1 срещу Атлетико (Мадрид) миналия уикенд. 25-годишният Юмтити все още чувства дискомфорт и не беше включен в групата на тима при победата с 2:1 срещу ПСВ Айндховен от Шампионската лига в сряда.

"Играчът ще замине за Доха, където по време на терапията ще бъде наблюдаван от член на медицинския щаб на Барселона през следващите няколко седмици", се казва в изявлението. Бранителят е изиграл само осем мача за каталунците от началото на сезона.

