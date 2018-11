Пекин Гуоан спечели Купата на Китай по футбол. Във втория мач от финала футболистите от Пекин Гуоан завършиха 2:2 като гост на Шандун Лунън. Първият двубой на 25 ноември приключи 1:1, а след общ резултат 3:3 Пекин Гуоан печели трофея заради повече отбелязани голове на чужд терен. За тима от столицата това е първа Купа на Китай от 2003 година насам и първи трофей от 2009-а, когато взеха титлата в китайската Суперлига. С успеха Пекин Гуоан си осигури и място в груповата фаза на Шампионската лига на Азия през следващата година.

