Почетино: Не сме претенденти за титлата в Англия

Мениджърът на Тотнъм - Маурисио Почетино, е сигурен, че "шпорите" не са претенденти за титлата във Висшата лига. Лондончани са шампиони в Англия за последно през 1961 година, а през предходните три сезона завършват в топ 3 в крайното класиране.

"Не мога да кажа, че сме претенденти за титлата. Манчестър Сити е на различно ниво. Челси, Ливърпул, Арсенал и Манчестър Юнайтед инвестират доста повече от нас. Те са претенденти повече от нас, но и ние сме някъде там. Ако сме в добра форма през последните месеци от сезона, ще опитаме да го направим, ако класирането позволява", заяви Почетино пред медиите.

Миналата седмица Тотнъм победи Челси с 3:1 в лондонското дерби, а в неделя гостува на Арсенал. "Унай Емери (мениджърът на Арсенал) е невероятен специалист. В много добри отношения съм с него и той върши страхотна работа. Ще бъде доста трудно, защото привлякоха доста добри футболисти, които играят отлично през новия сезон", каза още Почетино. Тотнъм заема третото място в класирането с актив от 30 точки.

