Федерико Пелегрино и Йона Сундлинг спечелиха спринтовете от СК по ски бягане

Италианецът Федерико Пелегрино и шведката Йона Сундлинг спечелиха спринтовете свободен стил от Световната купа по ски бягане в Лилехамер (Норвегия). Пелегрино, който е олимпийски вицешампион от Пьончан 2018 в тази дисциплина, направи силна атака към края и триумфира в бягането на 1.6 км с време 3:19.14 минути. Така той записа 12-а индивидуална победа в кариерата за Световната купа. Втори на 0.44 секунди завърши Емил Иверсен (Норвегия), а трети се нареди Алекс Харви (Канада) с изоставане от 0.71 секунди.

Носителят на Световната купа за миналия сезон и двукратен олимпийски шампион Йоханес Клаебо (Норвегия) отпадна на полуфиналите пред родна публика. Лидер в класирането за Световната купа след първите три старта за сезона е Александър Болшунов (Русия) с 210 точки, които не успя да премине четвъртфиналите в Лилехамер. Втори със 176 точки е Емил Иверсен, а трети е Йоханес Клаебо със 133 точки.

При жените в спринта на 1.3 километра победителка стана Йона Сундлинг (швеция) с 2:52.74 минути. За нея това е първи успех в кариерата за Световната купа. Втора на 0.32 секунди остана сънародничката й и олимпийска шампионка в спринта Стина Нилсон, а трета на 3.03 секунди финишира американката Сейди Бьорнсен.

