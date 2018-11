ФИФА налага рестрикции за преотстъпването на играчи

ФИФА планира да ограничи броя на футболистите, които един клуб отдава под наем, като детайлите по новото правило ще станат ясни в началото на следващата година.

Някои от водещите европейски клубове често използват системата за преотстъпване, като държат с договори голям брой млади играчи, но ги пращат под наем в други отбори, след което ги продават с печалба. Челси, които са известни именно с тази политика, имат цели четиридесет футболисти под наем.

Exclusive: Chelsea and other top Premier League clubs have been warned that they have just one more season to complete a dramatic overhaul of their squads in order to comply with Fifa’s new loan regulations, writes @MattHughesTimes https://t.co/vgXAQu3QuX