Националната хокейна лига ще добави още един отбор в редиците си

Националната хокейна лига ще приеме 32-и клуб в състава си, ако кандидатурата на Сиатъл бъде одобрена през следващата седмица, каквито са очакванията. За последно НХЛ беше разширена през миналата година, когато още в първия си сезон Лас Вегас сензационно достигна до финала за купа "Стенли".

10 days until the NHL Board of Governors meets...Also the amount of time it will take to digest last night's feast #NHLSeattle https://t.co/9Zvs0kAF2R pic.twitter.com/LN3kCqDSkn