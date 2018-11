Румениге за Ковач: Виждам треньор, който е готов да се бори

Силно критикуваният старши треньор на Байерн Мюнхен Нико Ковач получи публична подкрепа от директора на клуба Карл-Хайнц Румениге. Легендата на германския футбол се изказа положително за хърватския специалист след победата с 5:1 над Бенфика през седмицата, която осигури класиране на Байерн за осминафиналите в Шампионската лига.

Karl-Heinz Rummenigge to AZ: "It's our wish all at FC Bayern to work together with Niko Kova for a long time and wish him to be our coach not only on Christmas Eve 2018 but also on Christmas Eve 2019 and 2020." pic.twitter.com/H4gbM9Q6jV