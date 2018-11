Атланта Юнайтед и Портланд Тимбърс ще играят финала в Мейджър-лигата

Атланта Юнайтед и Портланд Тимбърс ще спорят за шампионската титла в американската Мейджър-лига, след като двата тима спечелиха финалите в Конференциите.

Атланта Юнайтед отстрани Ню Йорк Ред Булс с общ резултат 3:1, като тази нощ отстъпи с 0:1, а преди четири дни спечели у дома с 3:0. Класирането за финала е второ поредно за Атланта, а този път градът ще има възможността да подкрепи отбора на 70-хилядния Мерцедес Бенц Арена.

Atlanta United is MLS Cup-bound!



They defeat the New York Red Bulls 3-1 on aggregate and will host the title game! pic.twitter.com/Xeq8oR5HJM