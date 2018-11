Хосе Холебас е възстановен и се връща в игра за Уотфорд

Опитният защитник Хосе Холебас е възстановен от травма на прасеца и е готов за утрешния мач на Уотфорд като гост на Лестър от Висшата лига, обяви мениджърът на Стършелите Хави Гарсия. Холебас пропусна поражението с 0:3 от Ливърпул, тъй като се контузи на тренировката ден преди мача и беше заменен в стартовия състав от Адам Масина.

"Хосе е готов. Той не тренира в първия ден от седмицата, но след това се включи на пълни обороти с останалите момчета от отбора, обяви Гарсия. 34-годишният гръцки национал играе важна роля за Уотфорд през сезона, след като е участвал в изработването на шест гола за тима, повече от всеки един защитник- два е вкарал лично, а за други четири е подал.

| “He didn't train the first day of this week, but the second he did and he is available.”



Javi Gracia says José Holebas is fit again after missing the last game with a calf injury.



