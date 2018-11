Ники Михайлов изненада Николета с...

Вратарят на Левски Николай Михайлов поздрави своята половинка Николета Лозанова, която днес има рожден ден. Минути след полунощ синът на Боби Михайлов написа послание на плеймейтката и публикува снимка на двамата."Любов моя, честит рожден ден! Да си ми жива и здрава, все така усмихната и позитивна към живота. Така всеотдайна към всички хора, които обичаш. След 13 години любов мога само да ти благодаря за хубавите моменти и да ти кажа "Обичам те" за поредна година на твоя празник. Always by your side Misha. 13 years pure love!", написа Михайлов.