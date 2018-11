ЛеБрон върна Лейкърс на победния път срещу Индиана

ЛеБрон Джеймс вкара 38 точки за победата на Лос Анджелис Лейкърс над Индиана със 104:96 в друга среща от редовния сезон на НБА. Джеймс бе с ключов принос за успеха, като 12 от 38-те си точки реализира в последните пет минути на мача.

Tyson with a nice bounce pass to LeBron for the easy bucket#LakeShow (: @SpectrumSN) pic.twitter.com/5KvT5hUedW