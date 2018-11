Дюрант вкара 51 точки, но и това не стигна за Голдън Стейт срещу Торонто

Шампионът Голдън Стейт загуби при гостуването на Торонто със 128:131 след продължение в Националната баскетболна асоциация. Изключителен мач за Уориърс изигра Кевин Дюрант, който наниза 51 точки и добави 11 борби и 6 асистенции, но Торонто успя да излезе краен победител и да запише седми пореден успех.

Don't blink



All of @KDTrey5's 51 points in less than one minute pic.twitter.com/Va1c2UD5hZ