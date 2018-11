Бейзбол Портланд подготвя почвата за влизане в МЛБ 30 ноември 2018 | 10:35 0 0 0 0 0



Групата бе сформирана през 2017 г. от бившия вицепрезидент на "Найки" Крейг Чийк и бившия коментатор на баскетболния Портланд Трейл Блейзърс в НБА Майк Барет. През лятото на 2018 г. като основни инвеститори в проекта се включиха куотърбекът на Сиатъл Сийхоукс в НФЛ Ръсел Уилсън и съпругата му – R&B певицата Сиара.



"Построяването на емблематичен стадион от най-съвременен тип край река Уиламит ще катализира икономическото развитие и ще предостави чудесни перспективи както за мащаба на града, така и за целия регион на Тихоокеанския Северозапад", убеден е основателят и президент на "Портланд Дайъмънд Проджект" Крейг Чийк.



Ръсел Уилсън, който вчера навърши 30 г., прие новината като подарък за юбилея си. "Земя – осигурена. Отбор от МЛБ – скоро. Фенове – завинаги. Сиара, аз и нашите партньори сме под пара да доведем отбор от МЛБ в един невероятен град. Ето това се казва готин подарък за рожден ден", написа в "Туитър" звездата на НФЛ, който има и бейзболна визитка като избиран два пъти в драфта на МЛБ – през 2007 г. от Балтимор Ориолс и през 2010 г. от Колорадо Рокис. От тази година Уилсън е част от системата на Ню Йорк Янкис в Майнър лийг.



Според предварителните изчисления инвестицията в стадиона ще е в размер около $1 млрд., а още толкова вероятно ще коства създаването на нов клуб в МЛБ. От думи на комисионера Роб Манфред по-рано тази година стана ясно, че лигата не изключва разширяване, като вариантите за локация на 31-вия отбор са "няколко града в САЩ, един или два в Канада и може би един или два в Мексико".



Идеята за бейзболен клуб в Портланд зрее още от началото и средата на предишното десетилетие, когато градът два пъти бе официален кандидат да посрещне отбор от МЛБ. През 2003 г. бе предложено Монреал Експос да се премести в щата Орегон, но канадците избраха столицата на САЩ и от 2005 г. играят там под името Вашингтон Нешънълс. През 2006 г. пък представители на Флорида Марлинс посетиха Портланд като потенциален нов пазар за клуба, но в крайна сметка отборът реши да не сменя града, а само името си и от 2012 г. се казва Маями Марлинс.



В момента Портланд е най-големият пазар в Съединените щати, който има присъствие в някоя от водещите спортни лиги на САЩ и Канада (Трейл Блейзърс в НБА и Тимбърс в МЛС), без да има свой бейзболен тим в МЛБ.



Социологическо проучване в града с население на метрополията около 2,5 млн. души показва, че над 50% от жителите биха гледали мачове от МЛБ всяка година. От тях 61% са заявили, че е "много вероятно" да си купят сезонна карта, а 41% са отговорили, че е "вероятно".



