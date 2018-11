Сада (Крузейро) завърши с победа на световното клубно (снимки)

.@sadacruzeiro gets the 0-3 (16-25, 25-27, 16-25) over Khatam Ardakan to finish the #FIVBMenCWCH with a win and place 3rd in Pool B!



Бразилският волейболен гранд Сада (Крузейро) приключи с победа участието си на Световното клубно първенство в Полша. Воденият от Марсело Мендес тим надигра без особени проблеми шампиона на Иран и Азия Хатам (Ардакан) с 3:0 (25:16, 27:25, 25:16) в последната си среща от Група В на клубния Мондиал, игран късно снощи пред едва малко повече от 1000 зрители в зала "Подпромие" в Жешув.Мачът и победата бяха единствено за престиж, след като и двата тима вече бяха загубили шансовете си за продължаване напред на полуфиналите на първенството. Така Сада завърши на 3-о място в групата с 1 победа, 2 загуби и 4 точки, а Хатам остана на последната 4-а позиция без нито една победа и спечелена точка. От тази Група В за полуфиналите се класираха италианският гранд Тренто и домакините от Асеко Ресовия (Жешув).С оглед на това, че двубоят беше без значение за класирането аржентинския треньор на Сада Марсело Мендес заложи на някои от резервите се и те не го разочароваха. Най-полезен за бразилския гранд бе Луан Хосе Вебер с 16 точки (2 блока, 1 ас и 52% ефективност в атака) за победата. За отбора на Хатам влезлият като резерва Акбар Валаей реализира 11 точки.Мохамад Вади 1, Рамин Кани 1, Гасем Карханех 8, Мохамадхасан Сенобар 6, Бахман Джахандидех 5, Адел Голами 1 - Фархад Назари-либеро (Акбар Валаей 11, Мохамад Багери, Тайеб Ейнисамарейн 1)Сандро Барбальо 3, Луан Хосе Вебер 16, Родриго Леао 6, Филипе Ферас 9, Кевин Льо Ру 10, Исак Сантош 12 - Серджо Ногуейра-либеро (Евандро Гера, Фернандо Крелинг, Едер Кок, Леонардо До Нашименто, Роберт Араужо, Лукаш Кеел-либеро)