Зенит би СКРА в мач за чест на клубния Мондиал (видео + снимки)

.@_SkraBelchatow_ comes back to win the 2nd set 25-17 & even the match with @volleyzenit at 1-1! Who takes control in the 3rd? #FIVBMenCWCH



Live stats & more at Match Centre: https://t.co/SFe1xqff6F #volleyball #MenClubs pic.twitter.com/ZNghH03OMj — Volleyball World (@FIVBVolleyball) November 29, 2018

Вече бившият световен клубен шампион - руският гранд Зенит (Казан), завърши с победа участието си на клубния Мондиал в Полша. Казанци надиграха един от домакините на турнира - полския гранд и шампион СКРА (Белхатов), с 3:1 (25:16, 17:25, 29:27, 25:21) в последния си мач от Група А, игран късно снощи пред над 2500 зрители в зала "Орлен Арена" в Плоцк.Срещата и победата бяха единствено за чест и достойнство, тъй като и двата тима вече бяха загубили шансовете си за продължаване напред на полуфиналите на първенството. Така Зенит завърши на 3-о място в групата с 1 победа, 2 загуби и 5 точки, а СКРА остана на последната 4-а позиция без нито една победа и една единствена спечелена точка. От тази Група А за полуфиналите се класираха италианският гранд Кучине Лубе (Чивитанова) и руският Факел (Новий Уренгой).Двубоят може би ще се запомни единствено с честването на 15-годишния юбилей от първия мач за СКРА на легендарният капитан на тима Мариуш Влазли.Иначе, двамата треньори - Владимир Алекно на Зенит и Роберто Пиаца на СКРА, оставиха основните си играчи на резервната скамейка и заложиха на резервите си.Най-полезни за Зенит станаха Андрей Сурмачевский (1 блок, 1 ас и 55% ефективност в атака) и Никита Алексеев (2 блока, 3 аса и 50% ефективност в атака) с по 20 точки за победата. За СКРА Якуб Кохановски реализира 15 точки.Гжегож Ломач 3, Рене Теппан 6, Милан Катич 12, Пьотър Орчик 11, Карол Клос 8, Якуб Кохановски 15 - Роберт Милчарек-либеро (Камил Дрошински, Артур Шалпук 1)Лоран Алекно, Никита Алексеев 20, Андрей Сурмачевский 20, Алексей Спиридонов 8, Вадим Лихошерстов 7, Алексей Кононов 9 - Валентин Кротков-либеро (Алексей Самойленко, Максим Михайлов)