Балотели обмисля оферта от САЩ

Лошото момче на италианския футбол Марио Балотели може да продължи кариерата си зад Океана. 28-годишният нападател има изгодно предложение от Филаделфия Юниън. Източници, близки до клуба от МЛС, разкриха, че за СуперМарио е е предложена сума между 5 и 6,5 млн. долара.

Договорът на Балотели с Ница изтича през лятото и няма никакви индикации, че ще бъде подновен. Преди началото на сезона се очакваше италианецът да премине в Олимпик Марсилия, но сделката се провали. За престоя си в Ница, стартирал през 2016 година, нападателят има 43 гола в 74 мача.

