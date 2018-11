Русия удари Франция на старта на Европейското за жени (видео)

After more than 7 mins of play @FRAHandball finally got on the board with this goal by Beatrice Edwige! #FRARUS #ehfeuro2018 #handballissme pic.twitter.com/68HWfrcxJU — EHF EURO (@EHFEURO) November 29, 2018

HALF-TIME: Thanks to Siraba Dembele's 800th international goal for @FRAHandball, the match is level at the break, 11:11! What an atmosphere in here! #ehfeuro2018 #handballissme #FRARUS pic.twitter.com/9UY7t2JHv3 — EHF EURO (@EHFEURO) November 29, 2018

First #EHFEuro2018 Player of The Match award presented by @Salming_Hand goes to Daria Samokhina from @rushandball !

Congratulations Daria pic.twitter.com/hHZs9A2utK — EHF EURO (@EHFEURO) November 29, 2018

Олимпийският шампион по хандбал за жени Русия започна по страхотен начин участието си на Европейското първенство във Франция. Хандбалистките на "Сборная" удариха домакините от Франция, които пък са настоящите световни шампионки, св мача на откриването от Група В, игран снощи в пълния до краен предел Дворец на спорта "Жан Вейл" в Нанси.Нервите си казаха думата и първия гол в мача бе отбелязан едва в 6-а минута и за разочарование на 5220-те зрители в залата той бе реализиран от рускинята Ксения Макеева.Постепенно Русия наложи играта си и увеличи преднината си на 6:2, а след това на 7:4 до 18-а минута на първото полувреме. Франция успя да се разиграе много добре в атака и водени от своята капитанка Сираба Дембеле Павлович успя да стигне до 11:11 на почивката.Въпреки усилията на вратарката Лаура Глаузер и на целият отбор на Франция, "Сборная" продължи да контролира събитията на игрището и във втората част и успя да се поздрави с крайната победа след 26:23.Най-резултатна за руския тим бе Даря Дмитриева с 8 гола, а Даря Самохина добави още 7 попадения за победата и бе обявена за най-полезна състезателка (MVP) на срещата. За тима на Франция Орлан Канор завърши с 6 гола.Днес (30 ноември) е втората среща от групата между отборите на Черна гора и Словения.Във втория кръг мачове пък олимпийските шампион от Русия ще играят с черногорките, а домакините от Франция със Словения. Тези двубои са в неделя (2 декември).