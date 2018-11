Атлетико М изпреварва конкуренцията за Торган Азар

Силните изяви на Торган Азар от началото на сезона му спечелиха много почитатели сред водещите клубове в Европа. По-малкият брат на звездата на Челси Еден Азар блести с екипа на Борусия (Мьонхенгладбах) и вече има 8 гола и 5 асистенции в 12 мача в Бундеслигата. "Жребчетата" са втори в класирането и правят всичко възможно да подпишат нов договор с Азар, но засега той отказва.

Според "Билд", от ситуацията може да се възползва Атлетико Мадрид. Испанският гранд е готов да предложи 40 млн. евро за офанзивния халф. настоящият контракт на Азар е до 2020 година, но ако не преподпише, през лятото от Борусия ще се принудят да го продадат.

Accoding to @BILD, Atleti have Thorgan Hazard in their target!#Atleti | #AúpaAtleti | #Mercato pic.twitter.com/khnvsFjBV6