Нов договор за една от звездите на Шахтьор

Халфът на Шахтьор (Донецк) Марлос поднови договора си с клуба. 30-годишният бразилец удължи контракта си с украинския гранд до 2021 година.

"Много съм щастлив. Шахтьор ми даде много и се радвам, че ще продължа да защитавам цветовете на клуба. В Донецк се чувствам като у дома си. Надявам се да завърша кариерата си тук", каза Марлос след подписването на новия договор.

