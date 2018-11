Тренто би и Ресовия на световното клубно (снимки)

Италианският волейболен гранд Трентино Волей (Тренто) постигна 3-а поредна победа на Световното клубно първенство за мъже в Полша. Момчетата на треньора Анджело Лоренцети надиграха и единия от домакините на турнира - Асеко Ресовия (Жешув) с 3:0 (26:24, 25:23, 25:20) в последната си среща от Група В на клубния Мондиал, играна тази вечер пред около 2500 зрители в зала "Подпромие" в Жешув.Така трентинци станаха победители в групата с 3 победи от 3 мача и 9 точки. Ресовия пък останаха втори с 2 победи, 1 загуба и 5 точки. Двата тима се бяха класирали предсрочно за полуфиналите на турнира.Там домакините от Ресовия очакват миналогодишният финалист в първенството - италианският гранд Кучине Лубе (Чивитанова), с Цветан Соколов в състава си, който стана победител в другата Група А. В другия полуфинал пък Тренто ще играе с водения от бившият селекционер на България Камило Плачи руски тим на Факел (Новий Уренгой), който остана втори в група В. Полуфиналите са в събота (1 декември) съответно от 18,30 и 21,30 часа българско време в Ченстохова.Трябва да се отбележи, че румънският треньор на Ресовия Георге Крецу даде почивка на всичките си титуляри и заложи на резервите си.Най-полезен за Тренто бе сръбският национал Урош Ковачевич с 16 точки (1 блок, 1 ас, 56% ефективност в атака) за победата. Холандецът Маартен Ван Гардерен добави още 14 точки (2 блока и 57% ефективност в атака) за успеха.Рафаел Редвитц, Якуб Ярош 15, Рафал Бушек 6, Никола Шершен 12, Давид Дрия 6, Бартломией Лемански 4 - Люк Пери-либеро (Дамян Шулц, Тибо Росар)Симоне Джианели 3, Лука Ветори 10, Урош Ковачевич 16, Аарън Ръсел, Сречко Лисинац 9, Давиде Канделаро 5 - Женя Гребенников-либеро (Маартен Ван Гардерен 14, Никола Далдело)