Цецо Соколов и Лубе с 3 от 3 на клубния Мондиал след разгром над Факел (видео + снимки)

Волейболният национал Цветан Соколов и неговият Кучине Лубе (Чивитанова) записаха 3-а поредна победа на Световното клубно първенство за мъже в Полша. Цецо Соколов и компания отнесоха руския Факел (Новий Уренгой), воден от бившият селекционер на България Камило Плачи, с 3:0 (25:17, 25:18, 25:19) в последния си мач от Група А на клубния Мондиал, игран тази вечер в зала "Орлен Арена" в Плоцк.Срещата беше най-вече за чест и престиж, тъй като и двата тима си бяха осигурили предсрочно място на полуфиналите на турнира. Така Лубе стана победител в групата с 3 победи от 3 мача и 8 точки, а Факел остана втори с 2 победи, 1 загуба и 4 точки.На полуфиналите волейболистите на Джампаоло Медей, които са финалисти на световното клубно първенство от миналата година, очакват един от домакините на турнира - Асеко Ресовия (Жешув), който остана втори в другата Група В. В другата полуфинална среща Факел ще играе с другия италиански гранд Тренто, който стана победител в Група В. Полуфиналите са в събота (1 декември) съответно от 18,30 и 21,30 часа българско време в Ченстохова.Цецо Соколов игра стабилно цял мач за Лубе и се отчете с 9 точки (1 блок, 2 аса и 50% ефективност в атака) за успеха. Най-полезен за италианския гранд бе Османи Хуанторена с 14 точки (1 блок, 1 ас и 71% ефективност в атака), а Йоандри Леал и Робертланди Симон добавиха по 11 точки за победата. За тима Факел Артур Удрис завърши с едва 8 точки.Игор Колодинский, Артур Удрис 8, Дмитрий Волков 6, Егор Клюка 4, Иван Яковлев 3, Андрей Ананиев 1 - Ерик Шоджи-либеро (Денис Богдан 5, Денис Шенкел 5, Дмитрий Коленковский 1, Евгений Рукавишников, Денис Гетман 1, Александър Кимеров 2, Иля Петрушов-либеро)Бруно Резенде,, Османи Хуанторена 14, Йоандри Леал 11, Робертланди Симон 11, Драган Станкович 7 - Фабио Балазо-либеро (Якопо Масари 1, Стийн Д'Хулст, Брендън Сандър 1, Диего Кантагали, Енрико Диамантини, Енрико Честер, Андреа Маркизио-либеро)