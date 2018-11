Далмайер пропуска стартовете в Поклюка

Двукратната олимпийска шампионка по биатлон Лаура Далмайер (Германия) ще пропусне първите стартове от новия сезон на Световната купа. Германката няма да участва в индивидуалната смесена щафета и в класическата смесена щафета в неделя в Поклюка (Словения), но може да стартира с един от първите три индивидуални старта от 5 до 9 декември.

Top story: Biathlon: Laura Dahlmeier verpasst Mixed-Staffel in Pokljuka https://t.co/0VARn6pA4j, see more https://t.co/fWgeEo9Wxy