Моторни спортове Японецът Накагами най-бърз във втория ден от тестовете на MotoGP 29 ноември 2018 | 19:49 - Обновена 0 0 0 0 0 @takanakagami30 leads Honda armada as testing concludes in Jerez



Japanese rider tops the times on Day 2 as all three Hondas finish inside the top five#MotoGP | #JerezTest https://t.co/JFnwxsVepW pic.twitter.com/2OqcwemsZA — MotoGP™ (@MotoGP) November 29, 2018 Японецът и сателитен пилот на Honda Такааки Накагами оглави втория ден от тестовете на MotoGP на испанската писта "Херес", подобрявайки с 0.025 секунди времето на шампиона Марк Маркес. За теста Накагами използва мотора на контузения Кал Кръчлоу със спецификациите от 2018-а. Японецът записа най-бързата си обиколка малко повече от час преди края на тестовия ден. Тогава пилотът на Yamaha Маверик Винялес също намери няколко десети и излезе на третата позиция. Новият пилот на Honda Хорхе Лоренсо зае четвърто място след много добра обиколка в последния час и така в топ 4 влязоха три мотоциклета на Honda. Новият състезател на Ducati Данило Петручи още веднъж бе най-бърз за италианския конструктор с пета позиция. Три места след него се нареди и съотборникът му Андреа Довициозо, който все още изпитваше болки след вчерашното си падане. First save of the day @marcmarquez93 is already finding the limits! #JerezTest pic.twitter.com/qAa6XUj1da — MotoGP™ (@MotoGP) November 29, 2018 Между двамата съотборници се вмъкнаха двама сателитни пилоти – Франко Морбидели с Yamaha – и Джак Милър с Ducati. Най-бързият дебютант в кралския клас Френческо Баная и талантът на Suzuki Алекс Ринс допълниха топ 10. Валентино Роси остана 11-и, на секунда и половина зад съотборника си Винялес. Денят премина без инциденти и със само кратка суматоха около Алваро Баутиста, чийто мотор спря на трасето заради липса на гориво. Следващият официален тест на шампионата е насрочен за 6 – 8 февруари на малайзийската писта "Сепанг".

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 384 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1