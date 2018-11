ММА Хабиб Нурмагомедов изгледа победата на ПСЖ над Ливърпул и позна резултата 29 ноември 2018 | 19:27 0 0 0 0 0 Вчера се проведе срещата от Шампионската лига между ПСЖ и Ливърпул в която парижани успяха да победят с 2:1. Шампиона в лека категория на UFC Хабиб Нурмагомедов е голям фен на футбола и изгледа срещата на живо и дори беше потърсен за интервю. Хабиб стоеше близо до звезди като Мик Джагър и Леонардо ди Каприо. Той е голям фен на звездата на Ливърпул, Мохамед Салах. Ето какво сподели Хабиб пред медиите на мача: He called it!!!! @TeamKhabib #ICICESTPARIS pic.twitter.com/pSDEit5NUm — Paris Saint-Germain (@PSG_English) November 28, 2018 "Благодаря ви много, момчета. За първи път идвам в Париж. Развълнуван съм за срещата и знам, че тя е от голяма важност за ПСЖ. Ливърпул са корав отбор и сега са в много добра форма. Ще бъде много хубава среща. Знам цялата история на футбола 20 години назад и дори знам имената на целия отбор на Франция, който стана световен шампион преди години. Предвиждам, че ПСЖ побеждава с 2:1." Khabib Gets Better Seats Than DiCaprio and Mick Jagger at PSG Game https://t.co/YUXAAd9IES — TMZ (@TMZ) November 28, 2018 mma.bg

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1865 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1