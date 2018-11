Вече е официално: Мейуедър срещу Насукава на RIZIN 14

Доста се изговори за битката между Флойд Мейуедър и Теншин Насукава, която преди няколко седмици беше обявена официално на пресконференция в Япония, но дни по-късно Флойд сподели, че няма да се бие, защото е бил подведен. Явно от RIZIN са били убедителни и са предложили големите пари на Парите, защото в интервю той сподели, че битката отново е факт и днес това беше обявено още веднъж от RIZIN.

Bruh #RIZIN14 is gonna be SO HARD #RIZINFF Floyd-Tenshin finally official & cross-promotion champion vs champion fight between Caldwell-Horiguchi pic.twitter.com/pKRkcHNQ1M