Испания Спорът за Жирона - Барселона се прехвърли в съда 29 ноември 2018 | 17:18 - Обновена 0 0 0 0 2 Испанската футболна лига съди местната федерация заради почти проваления опит да организира мач от местното първенство в Съединените щати. От обвинението потвърдиха за съдебния иск, но не обявиха детайли. Известно е това, че съдът ще се произнесе в рамките на следващите две седмици. Става дума за битката между Жирона Барселона на 27 януари. От Лигата се оплакаха, че федерацията е срещу организирането на двубой от първенството в чужбина, но в същото време сама пренасрочи мач зад граница. Става въпрос за испанската Суперкупа, която от асоциацията искат да бъде проведена в САЩ. От местната федерация отхвърлиха това обвинение и обясниха, че фирмата "Релевънт" е предложила тази идея и тя е не е била приета. LaLiga takes Spanish Football Federation to court over game in Miami: @diarioas editor @AS_Relano reacts to Javier Tebas filing a lawsuit against the RFEF



https://t.co/Wa4kiN22xR pic.twitter.com/ZqmhUSgJN4 — AS English (@English_AS) November 29, 2018 Лигата организира първа и втора дивизия в Испания, докато федерацията се занимава с купата и суперкупата, която беше проведена в Мароко през тази година. От Лигата изпратиха запитване за мач от първенството в чужбина преди месеци, но по въпроса все още не е взето решение. Докато поискаха повече яснота по плана, от федерацията обявиха, че такъв мач може да не съвпадне с испанските и международни регулации и телевизионни договори. Твърди се също така, че подобен двубой може да навреди на останалите 18 клуба. ФИФА и УЕФА също са против провеждането на такъв мач в Маями. ФИФА и УЕФА също са против провеждането на такъв мач в Маями.

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 518 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1