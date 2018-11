Световен футбол Още три града с големи шансове да домакинстват реванша между Ривър Плейт и Бока Хуниорс 29 ноември 2018 | 14:14 - Обновена 0 0 0 0 23



Както е известно, двубоят със сигурност няма да се проведе в Аржентина. Въпреки това, според TyCSports президентът на страната Маурисио Макри ще се опита да убеди президента на ФИФА Джани Инфантино срещата да е на аржентинска земя, след като този на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес категорично отказал тази възможност. Официалното решение се очаква да бъде обявено тази вечер. Reports in Argentina are now suggesting that the Copa Libertadores final will go ahead "100 percent", but will be played outside Argentina. All the latest developments as they unfold here: https://t.co/IS1NIav5e3 pic.twitter.com/wu13wN8aB6 — AS English (@English_AS) November 29, 2018 В случай, че се стигне до изиграването на срещата реванш между Ривър Плейт Бока Хуниорс от финала на Копа Либертадорес от КОНМЕБОЛ обсъждат вариант тя да остане в Южна Америка, твърдят аржентинските медии. Шансовете на колумбийския град Меделин се увеличават за сметка на тези на Асунсион в Парагвай. Опцията за Маями също набира сила заради близките взаимотношения между южноамериканската централа и КОНКАКАФ. По-рано имаше информации, че най-вероятно мачът ще се проведе в Доха, Катар. Това обаче би било проблем за феновете на двата отбора заради далечното разстояние от Буенос Айрес. Третият нов вариант е за "Сантиаго Бернабеу" в Мадрид, твърди Jugones.Както е известно, двубоят със сигурност няма да се проведе в Аржентина. Въпреки това, според TyCSports президентът на страната Маурисио Макри ще се опита да убеди президента на ФИФА Джани Инфантино срещата да е на аржентинска земя, след като този на КОНМЕБОЛ Алехандро Домингес категорично отказал тази възможност. Официалното решение се очаква да бъде обявено тази вечер.

