Моторни спортове Стратегическа промяна в правилника за "24-те часа на Льо Ман" 29 ноември 2018 | 13:39 - Обновена 0 0 0 0 0



Промяната вече бе одобрена от комисията по издръжливост на ФИА. Според Autosport изглежда, че отборите подкрепят промяната, защото по този начин механиците и екипът извън прожекторите ще могат да създадат предимство и самите те да се състезават с механиците от другите отбори.



Шефът на Ford Джордж Хауърд-Чапъл коментира: "Това ще позволи на отборите да се борят един срещу друг и в пита. Механиците ще се състезават помежду си. Това означава, че техните усилия може да изкарат колата в челото". [ @24hoursoflemans 2019 - 200 days until the race ]



Prepare for a surprise as the poster is unveiled before your !

Countdown to the @FIAWEC #SuperSeason #GrandFinale pic.twitter.com/sORtqOwNvJ — 24 Hours of Le Mans (@24hoursoflemans) November 27, 2018 Отборите в Световния шампионат по издръжливост на ФИА, който включва и "24-те часа на Льо Ман", няма да може да сменят гумите на спрения в питлейна автомобил, докато го зареждат с гориво. Промяната ще влезе в сила от началото на сезон 2019/20. Подобно правило бе премахнато след "24-те часа на Льо Ман" през 1994 година, за да бъдат питстоповете по-бързи и драматични. Сега регулацията е върната, за да бъде внесена по-голяма стратегическа роля на спиранията в бокса в състезанията по издръжливост.Промяната вече бе одобрена от комисията по издръжливост на ФИА. Според Autosport изглежда, че отборите подкрепят промяната, защото по този начин механиците и екипът извън прожекторите ще могат да създадат предимство и самите те да се състезават с механиците от другите отбори.Шефът на Ford Джордж Хауърд-Чапъл коментира: "Това ще позволи на отборите да се борят един срещу друг и в пита. Механиците ще се състезават помежду си. Това означава, че техните усилия може да изкарат колата в челото".

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 521

1