ММА Александра Албу срещу Емили Уитмер на UFC233 29 ноември 2018 | 13:22



Албу не се е била повече от година и за последно успя да победи с решение Келин Кърън през юли миналата година. Това беше втора поредна победа за нея в UFC и тя е с рекорд 3-0 в ММА. Нейната опонентка Уитмер идва след първа победа в UFC над Джеми Мойли през юли тази година, а преди това тя загуби през декември от Джилиън Робъртсън. Емили е с рекорд 3-2 в ММА и 1-1 в UFC. Битката между двете е в категория сламка.

mma.bg

Alexandra Albu will fight Emily Whitmire at #MMA #WMMA pic.twitter.com/anp2bfWZbz Alexandra Albu will fight Emily Whitmire at #UFC233 in Anaheim, California. (Jan. 26, 2019). #UFC — MaRCeL DoRFF (@BigMarcel24) November 28, 2018 Известната в социалните мрежи със своите горещи видеа и снимки Александра Албу се завръща в клетката. Непобедената молдовка се изправя срещу Емили Уитмер на UFC233, което ще се проведе на 26 януари в Калифорния и ще бъде оглавено от Хенри Сехудо и TJ Дилшоу.

