Катар е фаворит за домакин на реванша между Ривър Плейт и Бока Хуниорс

Според информациите мачът ще се проведе на 9-и декември на 40-хилядното съоръжение, което се намира на 13306 километра от столицата на Аржентина Буенос Айрес. Това е първият завършен стадион, който ще приеме мачове от Мондиал 2022, на който ще е домакин именно Катар. Очаква се днес КОНМЕБОЛ официално да обяви датата и мястото, където ще се проведе двубоят.



