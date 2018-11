Бокс Дионтей Уайлдър и Тайсън Фюри за малко да се сбият преди мача (видео + галерия) 29 ноември 2018 | 11:59 - Обновена 0 0 0 0 21 Дионтей Уайлдър (40-0, 39 KO) и Тайсън Фюри (27-0, 19 KO) се разгорещиха няколко дни преди предстояшата им битка в Лос Анджелис.

Intense face off between @BronzeBomber & @Tyson_Fury #WilderFury pic.twitter.com/jDNcKKurbm — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) November 28, 2018 На последната пресконференция обстановката беше нажежена и двамата разменяха люти закани един към друг.



Страстите между световния шампион на WBC в тежка категориясе разгорещиха няколко дни преди предстояшата им битка в Лос Анджелис.На последната пресконференция обстановката беше нажежена и двамата разменяха люти закани един към друг. @@@ Дойде момента в който Уайлдър и Фюри се изправиха лице в лице и това беше доста разгорещено. Дионтей е спираше да крещи в лицето на Фюри, като се заканваше бясно, че ще го нокаутра.

Дойде момента в който Уайлдър и Фюри се изправиха лице в лице и това беше доста разгорещено. Дионтей е спираше да крещи в лицето на Фюри, като се заканваше бясно, че ще го нокаутра. @@@ Тайсън от своя страна беше спокоен и реши да се шегува с Уайлдър, но нещата бързо ескалираха и двамата се сбутаха и трябваше да бъдат разтървани. Секунди по-късно Циганския крал се съблече гол до кръста.

Тайсън от своя страна беше спокоен и реши да се шегува с Уайлдър, но нещата бързо ескалираха и двамата се сбутаха и трябваше да бъдат разтървани. Секунди по-късно Циганския крал се съблече гол до кръста. @@@ Двамата непобедени боксьори ще проведат най-голямата битка в САЩ през последните 15 години.

Двамата непобедени боксьори ще проведат най-голямата битка в САЩ през последните 15 години. @@@ Срещата между двамата ще се проведе тази събота в „Стейпълс център“ в Лос Анджелис. @@@ Here is the conclusion of the #WilderFury press conference from earlier. Chaotic and entertaining.



pic.twitter.com/tqVpLrGRJl — Calum Christie (@CChristieMMA) November 28, 2018

Още по темата

0 0 0 0 21 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 16972 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2