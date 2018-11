Бейзбол Оукланд най-сетне намери място за нов стадион 29 ноември 2018 | 09:50 0 0 0 0 0



Управата на "А"-тата дори показа планове за бъдещото съоръжение на мястото на сегашната товарна зона от вътрешното пристанище на Оукланд, известна като терминал "Хауърд". За разлика от предишни намерения на клуба, тази идея се ползва с подкрепата както на Мейджър лийг, така и на кметството на града.



here it is: our plan to build a new ballpark at Howard Terminal.https://t.co/vLuiX01aT0#RootedInOakland pic.twitter.com/HtI7zEhrfV — Oakland Athletics (@Athletics) 28 ноември 2018 г.

"Това е чудесна новина не само за отбора, но и за неговите фенове, които заслужават първокласен стадион, за да могат да подкрепят един от най-сериозните претенденти в лигата – коментира комисионерът на МЛБ Роб Манфред. – Клубът беше постоянен в желанието си да остане в Оукланд и ние сме щастливи, че това ще се осъществи."



Засега няма обявена цена за новия стадион, но вече се говори, че Атлетикс иска да се нанесе на него през 2023 г. Проблем може да се окаже действащият 10-годишен договор за наем на ст. "Колизеум", който изтича чак в края на 2024 г.



We also plan to pursue a second project to redevelop the Coliseum site. There, we seek to transform the current site in ways that will address several specific community needs and opportunities expressed by East Oakland residents. https://t.co/vLuiX01aT0 #RootedInOakland pic.twitter.com/qyAaffvR2F — Oakland Athletics (@Athletics) 28 ноември 2018 г.

"Поехме огромен ангажимент към жителите на Оукланд и мисля, че това, което представлява този проект, е много повече от бейзбол – заяви президентът на "А"-тата Дейв Кейвъл. – Това няма да е просто стадион, а нещо, което може да има дългосрочно положително въздействие върху местното общество, като задържи тима тук за още 50-100 години. Или практически завинаги."



През последното десетилетие Оукланд Атлетикс няколко пъти опипа почвата за евентуално преместване на клуба в Сан Хосе. Казусът дори бе отнесен до Върховния съд на САЩ, който отказа да отмени притежаваното от локалния съперник Сан Франциско Джайънтс териториално право върху набелязания район.



“We are excited to build a bold, iconic ballpark at Howard Terminal. This design will allow us to blur the boundaries of a traditional ballpark and integrate into the surrounding neighborhood.” - @DaveKaval https://t.co/vLuiX01aT0#RootedInOakland pic.twitter.com/g46FK7N2ny — Oakland Athletics (@Athletics) 28 ноември 2018 г.

В крайна сметка бейзболът ще остане единственият от четирите най-комерсиални американски спорта с отбор в Оукланд, след като шампионът на НБА Голдън Стейт Уориърс се премести в Сан Франциско от следващия сезон, а футболният Оукланд Рейдърс от НФЛ отиде в Лас Вегас от 2020 г.



"Това е знаменателен ден, защото Атлетикс се идентифицира с Оукланд. След като и "нашествениците", и "воините" си тръгват, то "А"-тата просто се превръщат в отбора на нашия град", заяви общинският съветник Нейт Майли. Кметът Либи Шааф пък добави: "Това е наистина грандиозно решение."



ЯВОР ЕВТИМОВ
редактор - отдел "Бейзбол"

