Порто победи Шалке, но и двата отбора са доволни тази вечер (видео)

Elsewhere, Schalke are through to the last 16 despite a 3-1 defeat against Porto. A performance that Domenico Tedesco won't be pleased with but there's plenty to learn for the Royal Blues. They qualify from Group D in second. — Get German Football News (@GGFN_) November 28, 2018



След нулево първо полувреме резултатът бе открит от “драконите” в 52-ата минута. Едер Милитао се извиси над защитата на германците и с глава даде преднина на тима си. Само три минути по-късно дойде вторият гол във вратата на Шалке. Многоходова атака изведе Хесус Корона на чиста позиция, който успя да прокара топката във вратата, въпреки шпагат на противников футболист на голлинията.



В самия край на мача пък двата тима си размениха по едно попадение за крайния резултат. Набил Бенталеб намали от дузпа, а Муса Марега, оставен сам срещу вратаря технично го прехвърли за крайното 3:1.



Отборът на Порто победи с 3:1 Шалке 04 в мач от Група "D" на Шампионската лига, като по този начин спечели надпреварата и продължава като първи тим към елиминациите. Въпреки загубата германците няма да си спомнят с твърде лошо днешната вечер, тъй като по-рано през деня получиха помощ от Локомотив (Москва), който победи Галатасарай и така подсигури поне второто място на "миньорите".



Така Порто събра 13 точки в актива си и кръг преди края на фазата е недостижим на върха. Шалке остава с осем и се класира напред като втори отбор. Галатасарай и Локомотив (Москва) пък ще се борят за третото място, което дава право на продължаване към Лига Европа. Турците са с четири точки, а руснаците с три.



Порто - Шалке 04 2:1

1:0 - Милитао 52

2:0 - Корона 55

2:1 - Бенталеб 89-дузпа 3:1 - Марега 90



КЛАСИРАНЕ



Така Порто събра 13 точки в актива си и кръг преди края на фазата е недостижим на върха. Шалке остава с осем и се класира напред като втори отбор. Галатасарай и Локомотив (Москва) пък ще се борят за третото място, което дава право на продължаване към Лига Европа. Турците са с четири точки, а руснаците с три.

Съдия: Ovidiu Hategan 1 13 2 28 3 10 22 25 20 11 7 1 29 5 3 13 6 10 11 28 25 9 Доменико Тедеско 4-2-3-1 4-2-3-1 Титуляри Икер Касийяс 1 1 Ралф Феерман Максимилиано Перейра 2 18 Даниел Кaлиджури Фелипе 28 29 Налдо Eder Militao 3 5 Матия Настасич Алекс Телес 13 3 Хамза Мендил Данило Перейра 22 6 Oмар Маскарей Оливер Торес 10 17 Бенжамен Стамбули Хесус Корона 17 22 Щефан Скржибски Ектор Ерера 16 10 Набил Бенталеб Ясин Брахими 8 11 Йевген Коноплянка Муса Марега 11 9 Франко ди Санто Резерви Адриан Лопес 20 28 Алесандро Шьопф Ернани 7 25 Амине Харит Отавио 25 13 Себастиан Руди Муса Марега гол 90' 89' Набил Бенталеб дузпа 86' Себастиан Руди жълт картон Ектор Ерера излиза 85' Ернани влиза Хесус Корона излиза 79' Отавио влиза Хесус Корона жълт картон 78' Ясин Брахими излиза 74' Адриан Лопес влиза 71' Бенжамен Стамбули излиза Себастиан Руди влиза 62' Даниел Кaлиджури излиза Алесандро Шьопф влиза Хесус Корона гол 55' Eder Militao гол 52' 46' Щефан Скржибски излиза Амине Харит влиза 28' Oмар Маскарей жълт картон 3 Голове 1 5 Ъглови удари 1 26 Центрирания 11 2 Засади 2 6 Точни удари 2 25 Тъчове 28 5 Неточни удари 1 4 Удари от вратата 7 61 Притежание на топката % 39 1 Жълти картони 2 3 Блокирани удари 1 3 Смени 3 2 Контра атаки 0 11 Извършени фалове 16 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Порто 5 4 1 0 12:4 (8) 13 2 Шалке 04 5 2 2 1 5:4 (1) 8 3 Галатасарай 5 1 1 3 3:5 (-2) 4 4 Локомотив (Москва) 5 1 0 4 4:11 (-7) 3 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (52`) Eder Militao 1:0 (55`) Хесус Корона 2:0 2:1 (89`) Набил Бенталеб (90`) Муса Марега 3:1

