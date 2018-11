Волейбол Ресовия на полуфинал на клубния Мондиал след лесна победа (видео + снимки) 28 ноември 2018 | 23:42 0 0 0 0 0 3:0 (25:21, 25:21, 25:11) във втората си среща от Група В, играна късно тази вечер пред около 2500 зрители в собствената им зала "Подпромие".

It's a big win for @AssecoResovia , as they get the 3-0 (25-21, 25-21, 25-11) victory over Khatam Ardakan & clinch a spot in the #FIVBMenCWCH semifinals!



Final stats, photos & more: https://t.co/o3MbJtxbH1 #volleyball #MenClubs pic.twitter.com/hMpSqfAeds — Volleyball World (@FIVBVolleyball) November 28, 2018

По тозин начин Ресовия има 2 победи от 2 мача и 5 точки и си осигури място във финалната четворка на клубния Мондиал и то при дебютното си участие. За иранският тим това бе втора загуба в първенството и той отпада от турнира.

.@AssecoResovia take the early lead as they win the 1st set 25-21 over Khatam Ardakan in their #FIVBMenCWCH Pool B match! Can they keep it up in the 2nd?



Track the live stats at Match Centre: https://t.co/YE16SuWtbK #volleyball #MenClubs pic.twitter.com/tiinEACM8C — Volleyball World (@FIVBVolleyball) November 28, 2018

Утре (29 ноември) са последните мачове в Група В. От 18,30 часа българско време полският тим ще играе с италианския гранд Тренто, който по-рано днес надигра Сада (Крузейро) с 3:1 гейма и също се класира за полуфиналите. След това от 21,30 часа бразилците от Сада ще излязат срещу Хатам в търсене на почетна победа.

2nd set to @AssecoResovia as they win it 25-21 & take a 2-0 lead on Khatam Arsakan in Rzeszow! Can the hosts finish or does Khartam force a 4th? #FIVBMenCWCH



Match Centre has live stats & more: https://t.co/KNUF8B28E6 #volleyball #MenClubs pic.twitter.com/aO4xy7g0RT — Volleyball World (@FIVBVolleyball) November 28, 2018

Най-полезен за Ресовия отново бе френският национал Тибо Росар с 19 точки (2 блока, 3 аса, 61% ефективност в атака) за победата. Дамян Шулц добави още 13 точки (1 блок, 3 аса и 36% ефективност в атака) за успеха. За тима на Хатам Гасем Карханех завърши с едва 9 точки.



ХАТАМ (АРДАКАН, ИРАН) - АСЕКО РЕСОВИЯ (ЖЕШУВ, ПОЛША) 0:3 (21:25, 21:25, 11:25)

ХАТАМ: Мохамад Вади 2, Адел Голами 3, Мохамадхасан Сенобар 2, Гасем Карханех 9, Акбар Валаей 6, Али Табари - Фархад Назари-либеро (Тайеб Ейнисамарейн, Бахман Джахандидех 1, Рамин Хани 4)

Старши треньор: МОХАМАД РЕЗА САЛЕК

АСЕКО РЕСОВИЯ: Кавика Шоджи 2, Дамян Шулц 13, Тибо Росар 19, Матеуш Мика 6, Марчин Мозджонек 7, Дейвид Смит 10 - Люк Пери-либеро

