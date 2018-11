Тренто на полуфинал на световното клубно, Сада (Крузейро) аут (видео + снимки)

.@trentinovolley takes the lead! They win the 3rd set 23-25 & now are up on @sadacruzeiro 1-2! Can Trentino close it out or does Sada Cruzeiro force a 5th? #FIVBMenCWCH



Track the stats at Match Centre: #volleyball #MenClubs

.@trentinovolley fights back from multiple set points to win the 2nd set 28-26 & even the match with @sadacruzeiro ! Who takes control in the 3rd? #FIVBMenCWCH



Match Centre has live stats & more: #volleyball #MenClubs

Италианският волейболен гранд Трентино Волей (Тренто) се класира за полуфиналите на Световното клубно първенство за мъже в Полша. Момчетата на треньора Анджело Лоренцети надделяха над бразилския гранд и шампион на Южна Америка Сада (Крузейро) с 3:1 (17:25, 28:26, 25:23, 27:25) във втория си мач от Група В на клубния Мондиал, игран тази вечер пред около 1500 зрители в зала "Подпромие" в Жешув.Така трентинци имат 2 победи от 2 мача и 6 точки, като по този начин станаха третия сигурен полуфиналист на турнира след другия италиански гранд Кучине Лубе (Чивитанова) и руския Факел (Новий Уренгой). Тренто, които имат рекордните 4 титли от Световното клубно първенство, достигат отново до финалната четворка след 2016 година. От друга страна това втора загуба за 3-кратните шампиони от Сада, които отпадат от по-нататъшно участие в първенството.По-късно тази вечер е втората среща от групата между един от домакините на турнира Асеко Ресовия (Жешув) и шампиона на Азия и Иран Хатам (Ардакан). Утре (29 ноември) ще бъдат последните двубои от Група В. Първо от 18,30 часа българско време Тренто ще играе с Ресовия, а след това от 21,30 часа Сада ще излезе срещу иранския тим.Над всички за Тренто бе американският национал Аарън Ръсел с 24 точки (1 блок, 1 ас, 59% ефективност в атака) за победата. Евандро Гера пък заби 25 точки (4 блока,и 55% ефективност в атака) за тима на Сада, но и неговите усилия не бяха достатъчни за успех.Фернандо Крелинг, Евандро Гера 25, Тейлър Сандър 18, Родриго Леао 8, Исак Сантош 8, Кевин Льо Ру 5 - Серджо Ногуейра-либеро (Луан Хосе Вебер 2, Леонардо До Нашименто, Филипе Ферас, Сандро Барбальо, Едер Кок)Симоне Джианели 5, Лука Ветори 4, Урош Ковачевич 11, Аарън Ръсел 24, Сречко Лисинац 10, Давиде Канделаро 5 - Женя Гребенников-либеро (Габриеле Нели 7, Маартен Ван Гардерен 3, Лоренцо Кодарин)