Петручи най-бърз в първия ден от теста на MotoGP в Испания

Новият заводски пилот на Ducati в MotoGP Данило Петручи бе най-бърз в първия ден от теста на испанската писта "Херес". Италианецът записа обиколка с 0.217 секунди по-добра от тази на своя съотборник и претендент за титлата през 2018-а Андреа Довициозо. Петручи излезе на първата позиция в подредбата в началото на последния час от теста, като така се превърна в първия и единствения пилот с обиколка под минута и 38 секунди.

Минути преди тестовият ден да приключи Дови излезе на втората позиция, следван от сателитния пилот на Honda Такааки Накагами. Преди да запише отличната си обиколка Дови претърпя лек инцидент на петия завой от пистата.

Маверик Винялес с Yamaha, който бе най-бързият пилот и в двата дни от теста във Валенсия, зае четвъртото място след 58 записани обиколки. Пети се нареди световният шампион Марк Маркес на повече от половин секунда зад Петручи.

Франко Морбидели с новата си сателитна Yamaha зае шесто място, а зад него остана новият съотборник на Маркес – Хорхе Лоренсо.

