Италия Шакири за Интер: Бях на точното място в неподходящото време 28 ноември 2018 | 16:00 - Обновена 0 0 0 0 3

#Liverpool, #Shaqiri: "I joined #Inter at the wrong time. #Napoli are a good team, but we are confident we can make it"



https://t.co/KfakJTkYK8 — Gabriele Romano (@gabriro91) 28 ноември 2018 г.

“Изкарах няколко важни месеца в Интер. Никога няма да кажа нещо лошо за клуба. Имаше много промени както на терена, така и в ръководството”, започна Шакири за Gazzetta dello Sport.



“Много футболисти дойдоха в отбора, а също така много си тръгнаха през лятото. Не беше лесно, най-вече за мен. Манчини? Нямаше проблеми между нас. Резултатите ни не бяха много добри, но престоят ми бе позитивен. Милано е красив град. Живях в центъра, на няколко крачки от университета. Никога няма да кажа лоши думи за Италия и Интер. Все още помня как тифозите ме посрещнаха. Беше лудо… направо незабравимо”, допълни футболистът на Ливърпул.

Shaqiri: "Io all'Inter nel momento sbagliato, oggi è un club diverso. Tra me e Mancini..." - https://t.co/MIFDSWZDw1 pic.twitter.com/33oVvzQwLG — FcInter1908 (@FcInter1908it) 28 ноември 2018 г.

