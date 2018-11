Дейна Уайт няма да спира Хабиб и Конър да се обиждат на реванша

Събитието UFC 229 остава едно от най-скандалните в историята на бойните спортове. Хабиб Нурмагомедов и Конър Макгрегър се изправиха един срещу друг и си изсипаха големи обиди един на друг. По време на пресконференциите Макгрегър беше по-активен в обидите и дори си позволи да предложи алкохол на Хабиб, който никога не е пил през живота си.

В клетката обаче Хабиб го смаза и го накара да се предаде, а след края на битката излетя от клетката и започна масов бой с отбора на Макгрегър. Битката между двамата счупи рекордите на UFC и сегa Макгрегър настоява за незабавен реванш. Презиндетът на UFC Дейна Уайт даде интервю и сподели, че не знае още дали ще има незабавен реванш, но ако такъв има, то ограничения в обидите няма да се правят, защото все пак това не било красив бизнес:

Dana White: Khabib vs. McGregor rematch wouldn't come with behavioral guidelines https://t.co/WuhnW6A18d pic.twitter.com/qDiCRKSOjc