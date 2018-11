Европейски футбол Роби Кийн обяви края на кариерата си 28 ноември 2018 | 14:49 0 0 0 0 0 Дългогодишният капитан на националния отбор на Ирландия по футбол Роби Кийн обяви края на състезателната си кариера. 38-годишният нападател окачва бутонките след 21-годишна кариера, започнала като тийнейджър в тима на Уулвърхамптън и продължила в отборите на Ковънтри, Интер, Лийдс, Тотнъм, Ливърпул, Селтик, Уест Хам, Лос Анджелис Галакси, Астън Вила и индийския АТК. За националния отбор на Ирландия Кийн има 146 мача и 68 гола. През миналата седмица Кийн бе посочен за помощник на новия мениджър на националния отбор на Ирландия Мик МакКарти. Congratulations on a fantastic playing career Robbie Keane!



Thanks for the memories! #COYS pic.twitter.com/UZQwA3o92S — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 28, 2018 598 appearances

126 Premier League goals

68 International goals



Robbie Keane has announced his playing retirement from football after being named by Mick McCarthy as his assistant coach with the Republic of Ireland national side.https://t.co/xWtt8Yfeng pic.twitter.com/0XApcZObjn — Sky Sports Football (@SkyFootball) November 28, 2018 През миналата седмица Кийн бе посочен за помощник на новия мениджър на националния отбор на Ирландия Мик МакКарти.

