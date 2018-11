ММА Джон Джоунс се оправда, че не бил доносник на USADA 28 ноември 2018 | 14:40 0 0 0 0 2 Бившият шампион в полутежка категория Джон Джоунс отново се провали на допинг тест миналата година и трябваше да получи наказание от 4 години, защото това беше второ негово провинение. Боунс, както е прякорът му, обаче, се разбра с USADA и срещу неговата скромна помощ получи наказание от 1 година, което вече изтече и той ще може да се бие. И докато всички го обвиняват, че е доносник, то Джоунс има съвсем друга гледна точка: "Цялата тази история с доносника не е точна, защото от USADA искат от теб да им кажеш, ако познаваш бойци, които използват забранени вещества. Аз се изправих пред тях и им казах, че не знам боец, който да използва такива неща. Не познавам боец, който ползва забранени вещества. Спекулира се за някои момчета от моята зала, но аз не знам нищо и нямам такава информация. Отговорих им напълно честно. The GOAT, not Anderson, not anybody but Bones!

Jon Jones Addresses “Snitch” Label & Clarifies “Substantial Assistance”https://t.co/pGPC05qoMr — Dan Williamson (@dw504966) November 28, 2018 Помогнах на USADA доста, и то за различни неща. Дадох им достъп до моя личен живот и им отговарях честно и почтено на всичко и дори бях под клетва. USADA направиха всичко възможно, за да може да си върна работата и съм благодарен. Цялата тази история с доносника е странна за мен. Да си доносник означава, че си предал някой, който ти е имал доверие. Ако обаче не познаваш определено копеле, то тогава как ще го натопиш? В затвора ли сме? Какво са тези доноси? В гимназията ли сме? Мафиоти ли сме?" “I’m a wild boy, Ariel.”



We’ve dissected Jon Jones’ personality a million times, but I’m not sure I’ve ever heard him talk so openly about how flawed he is and will continue to be. Just look at this answer from yesterday’s interview.



Full interview: https://t.co/AGKOqvrr6l pic.twitter.com/58X4pylPPF — Ariel Helwani (@arielhelwani) November 27, 2018 mma.bg

Още по темата

0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 776 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1