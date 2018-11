Пребитата от съпруга си ММА звезда ще проведе двубоя си на UFC Fight Night 143

Преди няколко дни стана ясно, че Рейчъл Остович е била брутално пребита от своя съпруг и даже постъпи в болница, като се съобщи, че тя е със счупена орбитална кост. Тогава нейният мениджър сподели в социалните мрежи, че тя се оттегля от битката и няма да се бие. Днес обаче стана ясно, че тя е потърсила мнението на няколко лекари и според тях Остович ще може да се възстанови и да се бие срещу Пейдж Ванзант на 19 януари в Бруклин на UFC Fight Night 143. Пейдж сподели в социалните мрежи, че битката между двете е подновена и благодари на Рейчъл за това, че реши да остане:

FIGHT STILL ON!!!!! I couldn’t be more great full to @rachaelostovich Yes we are going to war with each other in the cage, but I stand by her side with her ongoing battle at home. Let’s put on a fight and show these people how strong we are. #GirlPower #UFC pic.twitter.com/DDfNDV65jt