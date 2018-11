Снукър Успешен старт в Шампионата на Обединеното кралство за бивши шампиони 28 ноември 2018 | 10:44 - Обновена 0 0 0 0 0 Бившите шампиони Нийл Робъртсън и Дин Дзюнхуей направиха успешен старт на започналия в Йорк вчера Шампионат на Обединеното кралство по снукър. Австралиецът, победител през 2013 и 2015 година, нямаше особени проблеми да срази с 6:2 Кишан Хирани с топ брейк от 110. Той направи и неуспешен опит за максимум в шестия фрейм, но не можа да реализира десетата червена и остана с 9 комбинации. Следващият му опонент ще бъде Джими Уайт или Тепчая Ун-Ну. Победителят през 2005 и 2009 Дзюнхуей пък даде само една партия на Адам Стефанов с най-висока серия от 66 точки и очаква предстоящия си сблъсък с Матю Селт или Йон Жън. Good morning from York!



Day 2 of the @betway UK Championship kicks off with a battle of experience, as 2015 world champion Stuart Bingham clashes with former world number 3 James Wattana.



Remember, you can watch LIVE on Eurosport Player! #baizeofglory pic.twitter.com/GiSDrHDT0p — World Snooker (@WorldSnooker) November 28, 2018 Финалистът в Рига Мастърс този сезон Джак Лисовски спечели убедително с 6:1 срещу Цянкан Жън за само 89 минути с чудесни брейкове от 89, 120, 56, 51, 53 и 115, с което подобри значително позициите си в класацията “Надпреварата за “Мастърс”. Той е 16-и там с 11 100 паунда аванс пред 17-ия Марко Фу и има отлична възможност да дебютира в “Александра Палас” през януари. Judd Trump, Neil Robertson, Ding Junhui and Kyren Wilson among the winners on day one of the @betway UK Championship.



Results https://t.co/PkHZAF8wAL pic.twitter.com/sk5ZSlLBIU — World Snooker (@WorldSnooker) November 27, 2018 Световният шампион от 1997 година Кен Дохърти може да върне времето назад с двубой срещу Рони О’Съливан, след като изглеждаше впечатляващо при успеха си с 6:2 над Сиджун Юан и направи брейкове от 130 и 82. Ако Ракетата преодолее Люк Симъндс, то ще срещне именно 49-годишния ирландец във втори кръг, като има 16 победи и 9 загуби срещу него. За последно двамата се изправиха един срещу друг в турнир от “Тройната корона” през 2007 година на четвъртфиналите в “Мастърс” и Гения от Чигуел спечели с 6:5. В UK Championship през 2001-ва пък Рони разгроми с 10:1 Дохърти на финала.

Още по темата

0 0 0 0 0 ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 357

1