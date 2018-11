НБА Денвър хвърли бой за историята на Лейкърс 28 ноември 2018 | 09:33 0 0 0 0 14



Играчите на треньора Майк Малоун бяха впечатляващи в защита, като показателни за това бяха процентите в стрелбата на гостите - 39.1% от игра и 14.3% от тройката. Вкараните 85 точки от страна на Лейкърс са и най-ниската резултатност за отбора на Люк Уолтън през сезона досега, задминавайки 90-те срещу Юта преди няколко дни, но тогава калифорнийци бяха в ролята на победители.

The @nuggets get a big win over the Lakers at home! #MileHighBasketball pic.twitter.com/xF6JdQWH2o — NBA TV (@NBATV) November 28, 2018

Трима баскетболисти на Денвър вкараха по 20 точки всеки - Пол Милсап, Джамал Мъри и Малик Бййзли, а Милсап овладя и 11 борби. Никола Йокич вкара 14 точки, допълвайки ги със 7 борби и 7 асистенции, а Хуанчо Ернангомес и Мейсън Плъмлий завършиха с 12 и 10 точки. Само двама играчи на домакините играха по повече от 30 минути.



Кайл Кузма с 21 точки бе най-резултатен при деветата загуба на Лейкърс. ЛеБрон Джеймс и Брандън Инграм приключиха с по 14 точки, като Джеймс за едва трети пъ през сезона не достига до 20 вкарани точки.

LeBron James set numerous season-lows as the Lakers suffered a season-worst 32-point defeat to the Nuggets. The Lakers as a team shot 5-35 (14.3%) from 3-pt on Tuesday. That's the worst 3-pt pct they've ever had in a game where they attempted at least 30 3-pt FG. pic.twitter.com/5NEdI70Iy6 — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) November 28, 2018

Ел Ей има 11 победи и 9 загуби на своята сметка, докато Денвър е с 14-7. Денвър затвърди добрите отзиви за играта си през новия сезон и хвърли исторически бой на Лос Анджелис Лейкърс. Нъгетс спечелиха със 117:85 срещу ЛеБрон Джеймс и съотборниците му, постигайки най-голямата победа в клубната история срещу този съперник, подобрявайки досегашното върхово постижение - 29 точки разлика през 1993 година.Играчите на треньора Майк Малоун бяха впечатляващи в защита, като показателни за това бяха процентите в стрелбата на гостите - 39.1% от игра и 14.3% от тройката. Вкараните 85 точки от страна на Лейкърс са и най-ниската резултатност за отбора на Люк Уолтън през сезона досега, задминавайки 90-те срещу Юта преди няколко дни, но тогава калифорнийци бяха в ролята на победители.Трима баскетболисти на Денвър вкараха по 20 точки всеки - Пол Милсап, Джамал Мъри и Малик Бййзли, а Милсап овладя и 11 борби. Никола Йокич вкара 14 точки, допълвайки ги със 7 борби и 7 асистенции, а Хуанчо Ернангомес и Мейсън Плъмлий завършиха с 12 и 10 точки. Само двама играчи на домакините играха по повече от 30 минути.Кайл Кузма с 21 точки бе най-резултатен при деветата загуба на Лейкърс. ЛеБрон Джеймс и Брандън Инграм приключиха с по 14 точки, като Джеймс за едва трети пъ през сезона не достига до 20 вкарани точки.Ел Ей има 11 победи и 9 загуби на своята сметка, докато Денвър е с 14-7. 0 0 0 0 14 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 4410 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1 2