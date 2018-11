Мегасблъсък в Париж и още интересни мачове в Шампионската лига

Днес предстои втората порция мачове от 5-ия кръг в груповата фаза на Шампионската лига. Някои от отборите ще си осигурят участие в директните елиминации, а други още тази вечер ще се простят с надеждите си да продължат в турнира. "Черешката на тортата" е двубоят между Пари Сен Жермен и Ливърпул. Двата отбора водят ожесточена битка с Наполи за първите две места в група "С". Италианците и ПСЖ имат по 6 точки, а мърсисайдци са с 5 и евентуална загуба на "Парк де Пренс" на практика ще се окаже фатална за тима на Юрген Клоп, ако в същото време Наполи победи Цървена звезда у дома.



ПСЖ зависи изцяло от себе си. Победа срещу Ливърпул и три точки при гостуването на Белград в последния кръг ще гарантират на френския гранд участие на осминафиналите. Наполи няма право на грешка срещу Цървена звезда, а дори сърбите, които имат 4 точки, все още не са изгубили шансовете си да прескочат групата.

