Рома прие Тоти в Залата на славата (видео)

Легендата на Рома Франческо Тоти беше приет в Залата на славата на италианския клуб. Идолът на феновете на "вълците" обра овациите на стадиона преди сблъсъка с Реал Мадрид от Шампионската лига снощи. "Джалоросите" загубиха с 0:2, но въпреки това се класираха за осминафиналите на турнира.

"Това е специален ден за мен. Аз съм римлянин и фен на Рома. През цялата си кариера играх само за любимия си отбор и бях негов капитан. Трудно е да опиша каква привилегия е да бъда част от историята на Рома. Винаги е емоционално изживяване да стоя тук преди всички вас. Както винаги, ние сме обединени. Обичам ви!", заяви Тоти пред тифозите, които не спряха да го аплодират.

.@Totti was inducted into Roma's Hall of Fame tonight. pic.twitter.com/Gv1OqIBPbU