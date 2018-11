Гуардиола: Постигнахме целта си, вижте какви отбори са пред отпадане

Манчестър Сити не успя да вземе реванш от Лион за загубата на старта на груповата фаза в Шампионската лига, но и точката зарадва Джосеп Гуардиола. Мениджърът на "небесносините" се изказа много ласкаво за домакините и обясни в какво се състои голямата сила на френските отбори.

"Много сме доволни. Лион е един от най-силните отбори, срещу които съм се изправял. Те притежават физическа мощ и са изключително опасни при контраатаките", заяви Пеп.

