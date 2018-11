Прохазка пожела на ЦСКА да бие Реал в Мадрид

Бившият халф на Левски Роман Прохазка се превърна от грешник в герой за Виктория (Пилзен) при победата над ЦСКА (Москва). Словакът пропусна дузпа при 0:1, но после изравни и помогна на тима си да стигне до обрат в руската столица. Трите точки помогнаха на Виктория да измести "армейците" от третото място в групата.

"Бях наистина разстроен, че не вкараха дузпата. Отборът обаче ме подкрепи, затова и малко по-късно успях да изкупя вината си. Голът беше малко странен, дори ми трябваше време, за да осъзная, че топката е във вратата. Сега съм невероятно радостен. Това беше изключително емоционален мач, който можеше да е най-лошият в кариерата ми, но се превърна в най-щастливият", каза Прохазка.

When you find the top corner despite being off-balance...



Roman Procházka #UCL pic.twitter.com/sZxuQUhpdw