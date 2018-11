Шампионска Лига Аякс победи в един от най-скандалните мачове в ШЛ (видео+галерия) 27 ноември 2018 | 21:46 - Обновена 0 0 0 1 2 In England you can't take a coke bottle top into a football stadium



Мачът на "Олимпийския стадион" обаче можеше въобще да не започне, тъй като първият съдийски сигнал бе предшестван от грозни сцени, които изключително рядко намират място в турнира на най-богатите клубове в света. Ултрас на АЕК хвърли без никакъв проблем димка в сектора с фенове на Аякс, като гръцкият запалянко се приближи по пистата необезпокояван от никого. След това до агитката от Холандия гръмна бензинова бомба, която бе уловена от няколко любителски камери.

Все пак бе решено скандалният двубой в Атина да се играе и това доведе до рутинен успех за аяксите. Първото полувреме предложи слаб футбол, като единственото чисто положение се откри пред бразилския нападател на гостите Давид Нерес, който обаче стреля отблизо в аут. Южноамериканецът се оказа непокрит на идеална позиция, но ударът му с глава не намери мрежата. След почивката футболистите от Амстердам потърсиха по-сериозно гола и се стигна до греда на Душан Тадич в 64-ата минута. Скоро след това Марко Ливая игра с ръка в наказателното поле на АЕК и това доведе до дузпа за холандците и червен картон за Ливая. Тадич направи 1:0 с точен шут в центъра на вратата.

В 72-ата минута сръбският национал покачи на 2:0, завършвайки отблизо многоходова атака на гостуващия състав. Така победата отиде на сметката на четирикратните европейски шампиони, а АЕК ще чака соленото наказание, което УЕФА със сигурност ще наложи на атиняните.



В 72-ата минута сръбският национал покачи на 2:0, завършвайки отблизо многоходова атака на гостуващия състав. Така победата отиде на сметката на четирикратните европейски шампиони, а АЕК ще чака соленото наказание, което УЕФА със сигурност ще наложи на атиняните.

Съдия: Michael Oliver 1 19 4 2 17 23 25 95 10 9 31 24 17 5 4 2 10 20 19 21 9 7 4-2-3-1 4-3-3 Титуляри Василис Баркас 1 24 Андре Онана Михалис Бакакис 2 12 Noussair Mazraoui Мариос Иконому 4 4 Матийс де Лихт Дмитро Чигринский 19 5 Максимилиан Вьобер Никлас Хулт 23 17 Дейли Блинд Константинос Галанопулос 25 6 Дони ван де Беек Алеф 95 20 Ласе Шьоне Родриго Гало 12 21 Френки де Йонг Марко Ливая 10 7 Давид Нерес Петрос Манталос 20 25 Каспер Долберг Есекиел Понсе 22 10 Душан Тадич Резерви Виктор Клонаридис 17 2 Расмус Нилсен Лукас Бойе 31 9 Клаас-Ян Хунтелаар Янис Якумакис 9 19 Закария Лабиад Янис Якумакис жълт картон 90' 86' Дони ван де Беек излиза Закария Лабиад влиза Есекиел Понсе излиза 81' Noussair Mazraoui излиза Янис Якумакис влиза Расмус Нилсен влиза Петрос Манталос излиза 78' Виктор Клонаридис влиза Родриго Гало излиза 73' Лукас Бойе влиза 72' Душан Тадич гол 68' Душан Тадич дузпа Марко Ливая червен картон 67' 62' Каспер Долберг излиза Клаас-Ян Хунтелаар влиза 60' Noussair Mazraoui жълт картон Марко Ливая жълт картон 53' Дмитро Чигринский жълт картон 51' Мариос Иконому жълт картон 29' 19' Ласе Шьоне жълт картон 0 Голове 2 3 Ъглови удари 5 12 Центрирания 27 1 Засади 2 2 Точни удари 6 14 Тъчове 14 2 Неточни удари 9 7 Удари от вратата 2 39 Притежание на топката % 61 4 Жълти картони 2 1 Блокирани удари 3 3 Смени 3 3 Контра атаки 1 18 Извършени фалове 11 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Байерн (Мюнхен) 5 4 1 0 12:2 (10) 13 2 Аякс 5 3 2 0 8:2 (6) 11 3 Бенфика 5 1 1 3 5:11 (-6) 4 4 АЕК Атина 5 0 0 5 2:12 (-10) 0 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст 0:1 (68`) Душан Тадич 0:2 (72`) Душан Тадич

