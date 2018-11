Шампионска Лига Фелаини спаси Юнайтед от пореден провал (видео + галерия) 27 ноември 2018 | 23:54 - Обновена 0 0 0 0 33



"Червените дяволи" бяха на път да разочарован за пореден път феновете си, като бяха близо до това да завършат трети пореден домакински мач в Шампионската лига без отбелязан гол. На "



Йънг Бойс напуска Манчестър силно разочарован. Швейцарците играха отлично през второто полувреме и стигнаха до няколко прекрасни възможности да открият резултата. При една от ситуациите Давид Де Хеа направи фантастично спестяване. Разочарованието на гостите бе още по-голямо, тъй като при победния гол на Ман Юнайтед Фелаини си поведе топката с ръка преди да нанесе удар.



Mourinho’s reaction to Fellaini’s winner. You and us all Jose, mate. pic.twitter.com/0J8D1c8CJx — The Man Utd Way (@TheManUtdWay) November 27, 2018

Жозе Моуриньо искаше от играчите си да започнат агресивно, а не както в някои от предишните мачове. Доброто начало можеше да се получи, като Маркъс Рашфорд можеше да открие резултата в първите минути. Изчистване на Люк Шоу се превърна във великолепно извеждащо подаване към английския национал. Той трябваше само да преодолее вратаря на гостите и опита с красив, прехвърлящ удар, но топката мина над вратата.



Малко по-късно след хубав удар на



"Червените дяволи" създадоха още някои ситуации пред вратата на съперника, но постепенно това започна да се случва по-рядко. Гостите трупаха увереност с минаването на минутите и в края на полувреме получиха отлична възможност дори да поведе. Прекрасна комбинация изведе Джибрил Соу в малкото наказателно поле, но нападателят не успя да отправи точен удар. @@@

След почивката Йънг Бойс малко по-често играеше с топката и се опитваше да застрашава вратата на Де Хеа в началото на втората част. Отборът на Моуриньо обаче вдигна темпото в търсене на гола. Отново Рашфорд не зе възползва от добра ситуация. Английският нападател бе много активен и участваше в повечето атаки, но той, както и съотборниците му, не бяха ефективни в завършващата фаза при последното подаване или удара.



Фелаини също се отчете с пропуск. Той се озова на отлична позиция в наказателното поле, но ударът му бе крайно неточен. Джеси Лингард също опита късмета си, като топката отиде право във вратаря на швейцарците. В опит да промени нещо Моуриньо пусна в игра Погба и Лукаку на мястото на Фред и Лингард в 64-ата минута. @@@

Домакините се изнесоха в по-предни позиции в опит да натиснат съперника. Това отвори някои пространства в тяхното поле и Йънг Бойс стигна до три добри възможности да поведе. При първата Давид Де Хеа направи фантастично спасяване. След удар на Аебишер топката се отклони и се насочи към мрежата, но испанецът успя да я достигне преди да премине голлинията.



Ман Юнайтед отговори с неточен удар с глава на Лукаку от добра позиция. Последва нова добра атака на гостите и Фаснахт бе оставен непокрит на границата на наказателното поле. Той опита красиво да завърти топката към горния ляв ъгъл на Де Хеа, но не бе близо до целта.



Marouane Fellaini scores to send Manchester United into the last 16 #UCL pic.twitter.com/AntF7uNbtZ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 27, 2018

В последните минути "червените дяволи" все пак натиснаха. След центриране на Погба Крис Смолинг стреля с глава, но неточно. Когато изглеждаше, че Юнайтед отново няма да отбележи гол и част от феновете вече бяха напуснали стадиона, Фелаини се превърна в герой за домакините. Белгиецът получи топката в наказателното поле от Лукаку и завърши като централен нападател. Той се завъртя и отправи прецизен удар в десния ъгъл на вратата.



МАНЧЕСТЪР ЮНАЙТЕД - ЙЪНГ БОЙС 1:0 1:0 - Фелаини (91)



Съдия: Феликс Брих 1 12 4 23 27 6 31 8 9 11 10 26 21 23 43 20 4 30 8 16 13 17 Жозе Моуриньо 4-3-3 4-1-4-1 Титуляри Давид Де Хеа 1 26 David von Ballmoos Антонио Валенсия 25 43 Кевин Мбабу Крис Смолинг 12 4 Mohamed Ali Фил Джоунс 4 5 Стив вон Берген Люк Шоу 23 23 Лорис Бенито Маруан Фелайни 27 30 Сандро Лаупер Неманя Матич 31 7 Миралем Сюлеймани Фред 17 8 Джибрил Соу Джеси Лингард 14 20 Michel Aebischer Маркъс Рашфорд 10 17 Roger Assale Антони Марсиал 11 18 Жан-Пиер Нсаме Резерви Пол Погба 6 16 Christian Fassnacht Ромелу Лукаку 9 13 Nicolas Brice Moumi Ngamaleu Хуан Мата 8 21 Улисес Гарсия Маруан Фелайни гол 90' 83' Жан-Пиер Нсаме излиза Nicolas Brice Moumi Ngamaleu влиза Антонио Валенсия жълт картон 72' Антонио Валенсия излиза Хуан Мата влиза 66' Миралем Сюлеймани излиза Christian Fassnacht влиза Фред излиза 65' Пол Погба влиза Джеси Лингард излиза 64' Ромелу Лукаку влиза 61' Лорис Бенито жълт картон 48' Mohamed Ali жълт картон 46' Стив вон Берген излиза Улисес Гарсия влиза Неманя Матич жълт картон 22' 1 Голове 0 2 Ъглови удари 4 27 Центрирания 17 8 Засади 1 3 Точни удари 2 16 Тъчове 12 14 Неточни удари 7 7 Удари от вратата 17 58 Притежание на топката % 42 2 Жълти картони 2 4 Блокирани удари 2 3 Смени 3 1 Контра атаки 0 13 Извършени фалове 19 Шампионска Лига М П Р З Г точки 1 Ювентус 5 4 0 1 8:2 (6) 12 2 Манчестър Юнайтед 5 3 1 1 6:2 (4) 10 3 Валенсия 5 1 2 2 4:5 (-1) 5 4 Йънг Бойс 5 0 1 4 2:11 (-9) 1 8 халф 10 вратар x В игра - мин. Голове Жълти картони Червени картони Пост Номер Възраст (90`) Маруан Фелайни 1:0

